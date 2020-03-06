Министерство спорта обеспокоено ситуацией с коронавирусом

Министерство спорта России обеспокоено ситуацией вокруг распространения коронавируса.

Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что Минспорт руководствуется рекомендациями, в том числе с точки зрения безопасности наших граждан и гостей, которые прибывают, и что ведомство взаимодействует по данному вопросу со штабом при правительстве и Роспотребнадзором.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не намерено ослаблять допинг-контроль из-за коронавируса.