Министерство спорта обеспокоено ситуацией с коронавирусом
- © Liu Kun/Keystone Press Agency
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Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что Минспорт руководствуется рекомендациями, в том числе с точки зрения безопасности наших граждан и гостей, которые прибывают, и что ведомство взаимодействует по данному вопросу со штабом при правительстве и Роспотребнадзором.
Ранее сообщалось, что РУСАДА не намерено ослаблять допинг-контроль из-за коронавируса.