«Реал Сосьедад» победил по сумме двух матчей «Мирандес» и прошёл в финал Кубка Испании
В выездном матче с «Мирандесом» сан-себастьянцы праздновали победу с минимальным счётом (1:0). Единственный гол провёл с пенальти на 41-й минуте Микель Оярсабаль. В домашней игре «Реал Сосьедад» также был сильнее (2:1).
В решающем матче турнира он встретится с победителем пары «Атлетик» — «Гранада». В первой встрече, состоявшейся в Бильбао, успех праздновали хозяева (1:0).
Ранее сообщалось, «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, уступив аутсайдеру АПЛ «Норвичу».