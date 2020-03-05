Крикунов о победе над «Спартаком»: хорошо, что мы дважды отыгрались

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итог второго матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина по хоккею, в котором его команда обыграла «Спартак» (4:3).

«Хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что они классно поддерживали «Динамо». «Спартак» хорошо начал, хотя мы об этом предупреждали. Хорошо, что мы дважды отыгрались. Дальше помогло большинство. Ребята молодцы, в третьем периоде здорово отработали и воспользовались своими моментами. Удаление в конце чуть помешало, но мы вытерпели», — цитирует специалиста официальный сайт «Спартака».

Ранее сообщалось, что наставнику красно-белых Олегу Знарку понравилась игра «Спартака».