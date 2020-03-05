Крикунов о победе над «Спартаком»: хорошо, что мы дважды отыгрались
«Хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что они классно поддерживали «Динамо». «Спартак» хорошо начал, хотя мы об этом предупреждали. Хорошо, что мы дважды отыгрались. Дальше помогло большинство. Ребята молодцы, в третьем периоде здорово отработали и воспользовались своими моментами. Удаление в конце чуть помешало, но мы вытерпели», — цитирует специалиста официальный сайт «Спартака».
Ранее сообщалось, что наставнику красно-белых Олегу Знарку понравилась игра «Спартака».