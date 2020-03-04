Экс-футболист Гусев назвал причину поражения ЦСКА в матче со «Спартаком»

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о поражении его команды от «Спартака» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Экс-футболист Гусев назвал причину поражения ЦСКА в матче со «Спартаком»
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«Но игра в обороне и с той, и с другой стороны оставляет желать лучшего. В атаке хорошо действовали — и «Спартак», и ЦСКА. А в защите, особенно ЦСКА, мягко говоря, не очень хорошо. Были грубые ошибки. Причём... даже не командные, а именно индивидуальные», — заявил Гусев РИА Новости.

По его словам, именно они стали причиной поражения ЦСКА в дерби со «Спартаком». При этом Гусев выразил надежду, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сможет разобраться с неудачной игрой подопечных в защите.

«Ничья была бы закономерным результатом, и серия пенальти в этом матче была бы справедливым итогом», — добавил Гусев.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что главному арбитру Сергею Иванову не удалось испортить матч с ЦСКА в Кубке России.

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