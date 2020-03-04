Тедеско об удалении Понсе: возможно, там и была жёлтая карточка

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал удаление нападающего Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным ЦСКА.

«Что касается удаления Понсе — тяжело терять такого футболиста. Более того, уже готовили ему замену, хотели выпустить Резиуана Мирзова. Возможно, там и была жёлтая карточка», — заявил Тедеско на пресс-конференции.

Он отметил, что не может ничего сказать об эпизоде с попаданием мяча в руку Дивееву.

«Единственное, что я сделал, — попросил судью посмотреть повтор эпизода. Он сказал, что уже посмотрели — и пенальти не было», — добавил специалист.

Понсе был удалён за вторую жёлтую карточку на 103-й минуте встречи.

«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России.

Ранее Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не сумел реализовать большинство в матче со «Спартаком».