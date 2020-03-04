Тедеско об удалении Понсе: возможно, там и была жёлтая карточка

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал удаление нападающего Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным ЦСКА.
Тедеско об удалении Понсе: возможно, там и была жёлтая карточка
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Что касается удаления Понсе — тяжело терять такого футболиста. Более того, уже готовили ему замену, хотели выпустить Резиуана Мирзова. Возможно, там и была жёлтая карточка», — заявил Тедеско на пресс-конференции.

Он отметил, что не может ничего сказать об эпизоде с попаданием мяча в руку Дивееву.

«Единственное, что я сделал, — попросил судью посмотреть повтор эпизода. Он сказал, что уже посмотрели — и пенальти не было», — добавил специалист.

Понсе был удалён за вторую жёлтую карточку на 103-й минуте встречи.

«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России.

Ранее Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не сумел реализовать большинство в матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить