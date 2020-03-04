Фьюри заявил о намерении завершить карьеру через два боя

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри заявил, что хотел бы завершить карьеру после реванша с бывшим обладателем титула Деонтеем Уайлдером и действующим обладателем четырёх чемпионских поясов Энтони Джошуа.

«У меня осталось ещё два боя. Потом настанет время серьёзно задуматься о том, что делать дальше. Сколько это может держаться? Я не проигрываю уже в 31 бою, моя профессиональная карьера длится 12 лет. Я уже стал неоспоримым чемпионом мира в тяжёлом весе», — сказал Фьюри в эфире телевизионного шоу This Morning.

В феврале британец техническим нокаутом в седьмом раунде победил Деонтея Уайлдера.

Ранее сообщалось, что промоутер рассказал, когда может состояться третий бой Фьюри с Уайлдером.