Фьюри заявил о намерении завершить карьеру через два боя
- Reuters
«У меня осталось ещё два боя. Потом настанет время серьёзно задуматься о том, что делать дальше. Сколько это может держаться? Я не проигрываю уже в 31 бою, моя профессиональная карьера длится 12 лет. Я уже стал неоспоримым чемпионом мира в тяжёлом весе», — сказал Фьюри в эфире телевизионного шоу This Morning.
В феврале британец техническим нокаутом в седьмом раунде победил Деонтея Уайлдера.
Ранее сообщалось, что промоутер рассказал, когда может состояться третий бой Фьюри с Уайлдером.