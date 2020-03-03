СМИ: ПСЖ не отпустит Мбаппе на ОИ в Токио

ПСЖ уведомил Французскую федерацию футбола, что клуб отказывается отпустить форварда Килиана Мбаппе в сборную Франции для участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Об этом сообщает France Bleu. ПСЖ имеет право не отпускать игрока, так как олимпийский футбольный турнир пройдёт в даты, которые не входят в официальный календарь ФИФА. Игры в Токио пройдут с 22 июля по 8 августа 2020 года.

Сам футболист хочет принять участие в турнире. В текущем сезоне он провёл 20 поединков в чемпионате Франции, забил 18 мячей и отдал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Дижон» в Лиге 1.