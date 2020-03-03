Чеферин не стал комментировать апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отказался комментировать решение «Манчестер Сити» подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение палаты по финансовому контролю на два года отстранить клуб от еврокубков.

«Я не видел дела, не могу комментировать то, что «Манчестер Сити» подал апелляцию в CAS, по двум причинам. Во-первых, потому что не изучал дело, во-вторых, это было бы неуместно, потому что дело ещё не завершено», — приводит слова Чеферина ТАСС.

В феврале 2020 года УЕФА отстранил «Манчестер Сити» на два года от еврокубков и оштрафовал на €30 млн. Это решение было вынесено на основании анализа финансовых отчётов с 2012 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА.