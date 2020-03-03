Чеферин не стал комментировать апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отказался комментировать решение «Манчестер Сити» подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение палаты по финансовому контролю на два года отстранить клуб от еврокубков.
Чеферин не стал комментировать апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я не видел дела, не могу комментировать то, что «Манчестер Сити» подал апелляцию в CAS, по двум причинам. Во-первых, потому что не изучал дело, во-вторых, это было бы неуместно, потому что дело ещё не завершено», — приводит слова Чеферина ТАСС.

В феврале 2020 года УЕФА отстранил «Манчестер Сити» на два года от еврокубков и оштрафовал на €30 млн. Это решение было вынесено на основании анализа финансовых отчётов с 2012 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА.

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