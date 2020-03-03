Шайба Наместникова помогла «Колорадо» победить «Детройт» в НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Наместникова помогла «Колорадо» победить «Детройт» в НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Детройт» забил первым. Шайба в активе Энтони Манты.

Победу «Колорадо» принесли шайбы Логана О’Коннора и Владислава Наместникова, впервые забившего за «Эвеланш». Ему ассистировал Валерий Ничушкин. Никита Задоров и Валерий Каменев очков не набрали.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» на выезде разгромил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 8:3.

Ранее сообщалось, что Бобровский пропустил матч «Флориды» с «Калгари» из-за травмы.

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