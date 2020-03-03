Шайба Наместникова помогла «Колорадо» победить «Детройт» в НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Детройт» забил первым. Шайба в активе Энтони Манты.
Победу «Колорадо» принесли шайбы Логана О’Коннора и Владислава Наместникова, впервые забившего за «Эвеланш». Ему ассистировал Валерий Ничушкин. Никита Задоров и Валерий Каменев очков не набрали.
В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» на выезде разгромил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 8:3.
Ранее сообщалось, что Бобровский пропустил матч «Флориды» с «Калгари» из-за травмы.