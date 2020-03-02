Дюков уверен, что Казань проведёт матч за Суперкубок УЕФА на самом высоком уровне

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поддержал решение Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) отдать проведение матча за Суперкубок Европы Казани.

«Мы рады, что Казань получила право провести в 2023 году футбольное событие международного уровня. Казань — это один из спортивных центров России с многолетними спортивными традициями. Столица Татарстана зарекомендовала себя с наилучшей стороны во время Кубка конфедераций и чемпионата мира. И город, и стадион, без сомнений, будут готовы к проведению Суперкубка УЕФА на самом высоком уровне», — цитирует ТАСС Дюкова.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт на стадионе «Казань Арена», который вмещает 45 тыс. зрителей.

Ранее Слуцкий поддержал проведение матча за Суперкубок УЕФА в Казани.