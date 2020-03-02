Слуцкий поддержал проведение матча за Суперкубок УЕФА в Казани

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА.
Слуцкий поддержал проведение матча за Суперкубок УЕФА в Казани
  • Reuters

«Безусловно, это событие знаковое не только для Казани, но и для всей страны. Насколько я знаю, в России Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, потому для Казани это — честь. Я неоднократно видел и стадион, и успел познакомиться с городом, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще шикарные стадионы построили к чемпионату мира, а в Казани он был готов одним из первых», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители двух сильнейших клубных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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