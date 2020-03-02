В КХЛ утвердили новый потолок и «пол» зарплат в лиге

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила изменения в регламенте относительно «пола» и потолка зарплат в лиге.
В КХЛ утвердили новый потолок и «пол» зарплат в лиге
  • РИА Новости

С сезона-2020/21 устанавливается жёсткий потолок зарплат — 900 млн рублей, сообщает пресс-служба лиги. Также устанавливается и «пол» зарплат: не менее 270 млн рублей должны быть потрачены на протяжении всего сезона на фиксированную часть зарплаты игроков.

Минимальный размер средств на оплату труда хоккеистов для допуска клуба к сезону составит не менее 315 млн рублей.

Помимо этого, изменён и уточнён состав потолка заработных плат, а также введены меры контроля и санкции за превышение жёсткого потолка.

Ранее в КХЛ заявили, что не отправляли писем в клубы относительно увеличения потолка зарплат.

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