В КХЛ утвердили новый потолок и «пол» зарплат в лиге
- РИА Новости
С сезона-2020/21 устанавливается жёсткий потолок зарплат — 900 млн рублей, сообщает пресс-служба лиги. Также устанавливается и «пол» зарплат: не менее 270 млн рублей должны быть потрачены на протяжении всего сезона на фиксированную часть зарплаты игроков.
Минимальный размер средств на оплату труда хоккеистов для допуска клуба к сезону составит не менее 315 млн рублей.
Помимо этого, изменён и уточнён состав потолка заработных плат, а также введены меры контроля и санкции за превышение жёсткого потолка.
Ранее в КХЛ заявили, что не отправляли писем в клубы относительно увеличения потолка зарплат.