«Уфа» обратится в РФС по спорным моментам матча с «Краснодаром»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб намерен обратиться в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по спорным моментам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:2).
«Уфа» обратится в РФС по спорным моментам матча с «Краснодаром»
  • © fckrasnodar.ru

По его словам, он считает, что защитник «Краснодара» Кайо Панталеан наиграл на удаление, а также в «Уфе» хотят проанализировать эпизод с назначенным пенальти в их ворота.

«Если у нас будут какие-то претензии по судейству, мы их разберём и отправим в судейский комитет. Мы отправим, нам ответят: сейчас есть новые люди в судейском комитете, и я уверен, что они не оставят это без внимания», — цитирует Газизова ТАСС.

Он также отметил, что все спорные моменты будут разобраны на холодную голову, так как в клубе могут ошибаться по трактовкам эпизодов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ.

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