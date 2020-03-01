Радимов считает, что у Сёмина нет шансов остаться в «Локомотиве»
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«Руководители клуба уже открытым текстом говорят, что летом Сёмина в «Локомотиве» не будет. Это секрет Полишинеля. Когда у тебя забирают основного форварда и никого не приобретают взамен… По-моему, всё очевидно. Даже если «Локомотив» попадёт в Лигу чемпионов, с Сёминым после сезона попрощаются», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».
Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает летом. 72-летний специалист возглавляет клуб с перерывами с 1986 года.
Ранее Сенников выразил мнение, что удаление Сёмина пошло на пользу «Локомотиву».