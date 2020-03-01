Радимов считает, что у Сёмина нет шансов остаться в «Локомотиве»

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал перспективы 72-летнего Юрия Сёмина продлить контракт с «Локомотивом».
Радимов считает, что у Сёмина нет шансов остаться в «Локомотиве»
  • © fclm.ru

«Руководители клуба уже открытым текстом говорят, что летом Сёмина в «Локомотиве» не будет. Это секрет Полишинеля. Когда у тебя забирают основного форварда и никого не приобретают взамен… По-моему, всё очевидно. Даже если «Локомотив» попадёт в Лигу чемпионов, с Сёминым после сезона попрощаются», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает летом. 72-летний специалист возглавляет клуб с перерывами с 1986 года.

Ранее Сенников выразил мнение, что удаление Сёмина пошло на пользу «Локомотиву».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить