Радимов считает, что у Сёмина нет шансов остаться в «Локомотиве»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал перспективы 72-летнего Юрия Сёмина продлить контракт с «Локомотивом».

«Руководители клуба уже открытым текстом говорят, что летом Сёмина в «Локомотиве» не будет. Это секрет Полишинеля. Когда у тебя забирают основного форварда и никого не приобретают взамен… По-моему, всё очевидно. Даже если «Локомотив» попадёт в Лигу чемпионов, с Сёминым после сезона попрощаются», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает летом. 72-летний специалист возглавляет клуб с перерывами с 1986 года.

Ранее Сенников выразил мнение, что удаление Сёмина пошло на пользу «Локомотиву».