Сенников считает, что удаление Сёмина пошло на пользу «Локомотиву»

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сенников высказал мнение об удалении главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Я целиком не видел и не слышал, что Юрий Павлович сказал арбитру, но понятно, что он очень переживал за своих игроков и какие-то спорные моменты его не устраивали. Он это высказывал, а судья отреагировал так, как отреагировал. Я думаю, что Сёмин, наоборот, зажёг огонь в своих футболистах. Он всем своим видом показал, что он весь в игре, и его удаление, наоборот, пошло на пользу «Локомотиву», — заявил Cенников RT.

Ранее он высказал мнение о влиянии отсутствия Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна на игру «Зенита» в матче с «Локомотивом».