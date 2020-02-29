Сенников считает, что удаление Сёмина пошло на пользу «Локомотиву»

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сенников высказал мнение об удалении главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Сенников считает, что удаление Сёмина пошло на пользу «Локомотиву»
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«Я целиком не видел и не слышал, что Юрий Павлович сказал арбитру, но понятно, что он очень переживал за своих игроков и какие-то спорные моменты его не устраивали. Он это высказывал, а судья отреагировал так, как отреагировал. Я думаю, что Сёмин, наоборот, зажёг огонь в своих футболистах. Он всем своим видом показал, что он весь в игре, и его удаление, наоборот, пошло на пользу «Локомотиву», — заявил Cенников RT.

Ранее он высказал мнение о влиянии отсутствия Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна на игру «Зенита» в матче с «Локомотивом».

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