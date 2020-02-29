Новиков не считает, что стоило выпустить Комличенко с первых минут матча со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал роль нападающего Николая Комличенко в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Стоило ли выпустить Комличенко в старте? Нет, я так не считаю. Мы планировали сделать ставку на трёх быстрых нападающих в первом тайме. Они должны были проделать большой объём, учитывая, что защитники «Спартака» достаточно медленные», — заявил Новиков после матча.

Он отметил, что такая манера игры должна была нагрузить защитников «Спартака», чтобы затем на поле выпустить Комличенко, чтобы он мог использовать свою мощь.

«Всё получилось, но Николай не забил дважды. А у «Спартака» зашёл мяч впритирку», — добавил специалист.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Ранее Новиков заявил, что разочарован поражением от «Спартака» в 20-м туре РПЛ».