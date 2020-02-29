Глава РФС заявил, что не видит смысла возвращаться к системе «весна — осень»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о проведении чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по системе «осень — весна».

«Я считаю, что переход на формат «осень — весна» не сделал наш футбол лучше. Были ожидания, что этот переход стимулирует клубы и регионы строить манежи и арены, на которых можно было бы играть и зимой. Но пока что мы видим только одну «Газпром Арену» — арену, на которой мы можем играть и в январе, и в феврале месяце», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Он отметил, что не видит смысла в возвращении к формату «весна — осень».

«Кроме дополнительной неразберихи и дополнительных проблем, мне кажется, это ничего не создаст», — добавил глава РФС.

Смена формата с «весна — осень» на «осень — весна» произошла перед сезоном-2011/12.

Ранее сообщалось, что система VAR будет работать на всех матчах весенней части РПЛ.