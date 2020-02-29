Нигматуллин: Сёмин сохраняет страсть к футболу и желание побеждать

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Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о характере главного тренера команды 73-летнего Юрия Сёмина.
Нигматуллин: Сёмин сохраняет страсть к футболу и желание побеждать
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Не секрет, что руководители клубов хотят иметь ручных тренеров, которыми можно управлять, которые будут слушаться и беспрекословно подчиняться. Юрий Павлович не такой. И никогда таким не был. Потому у него и возникают определённые профессиональные сложности. Он видит футбол по-своему, с высоты своего большого опыта. Хотя, конечно, время идёт, Сёмин не становится моложе. Но в его защиту скажу, что в прошлом году я присутствовал на презентации его книги, мы пропустили по 50 грамм и очень тепло пообщались. Меня поразило, что в свои почти 73 года он сохраняет ту же мотивацию и страсть к футболу, желание побеждать. Сейчас многих ветеранов встречаешь, которые моложе него, а они уже успокоились. Юрий Павлович же — совсем другой человек, он хочет побеждать постоянно», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Юрий Сёмин возглавляет «Локомотив» (с перерывами) с 1986 года.

Ранее сообщалось, что Геркус за два года получил премий в два раза меньше Сёмина.

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