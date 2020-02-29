Ерохин помог отремонтировать университет в Барнауле, одну из аудиторий назвали в его честь
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- РИА Новости
«Я знал, что родному университету нужен ремонт. Мне предложили персонализировать одну из аудиторий и потом назвали её моим именем. Это честь для меня», — цитирует футболиста Twitter сборной России.
В текущем сезоне Ерохин принял участие в 15 матчах «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил два гола.
Ранее сообщалось, что Азмун пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом» из-за болезни.