Ерохин помог отремонтировать университет в Барнауле, одну из аудиторий назвали в его честь

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин поучаствовал в ремонте родного педагогического университета в Барнауле.

«Я знал, что родному университету нужен ремонт. Мне предложили персонализировать одну из аудиторий и потом назвали её моим именем. Это честь для меня», — цитирует футболиста Twitter сборной России.

В текущем сезоне Ерохин принял участие в 15 матчах «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Азмун пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом» из-за болезни.