Ерохин помог отремонтировать университет в Барнауле, одну из аудиторий назвали в его честь

Короткая ссылка
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин поучаствовал в ремонте родного педагогического университета в Барнауле.
Ерохин помог отремонтировать университет в Барнауле, одну из аудиторий назвали в его честь
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Я знал, что родному университету нужен ремонт. Мне предложили персонализировать одну из аудиторий и потом назвали её моим именем. Это честь для меня», — цитирует футболиста Twitter сборной России.

В текущем сезоне Ерохин принял участие в 15 матчах «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Азмун пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом» из-за болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить