Малкин заявил, что критика стала для него мотивацией в текущем сезоне
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«В первую очередь есть мотивация с прошлого сезона, было много критики в мой адрес. И я, и клуб играли неудачно. Хотелось в этом году сыграть намного лучше. Немного иначе готовился к сезону, больше катался, взял новые коньки и новую клюшку. Здорово подготовился физически, ко мне летом приезжал тренер из Америки. Плюс главный тренер «Питтсбурга» дал мне больше игрового времени, благодаря этому пришла уверенность в своих силах», — цитирует Малкина «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне россиянин провёл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 63 очка (21 + 42).
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