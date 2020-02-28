Малкин заявил, что критика стала для него мотивацией в текущем сезоне

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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, откуда черпает мотивацию для выступлений в текущем сезоне.
Малкин заявил, что критика стала для него мотивацией в текущем сезоне
  • Reuters

«В первую очередь есть мотивация с прошлого сезона, было много критики в мой адрес. И я, и клуб играли неудачно. Хотелось в этом году сыграть намного лучше. Немного иначе готовился к сезону, больше катался, взял новые коньки и новую клюшку. Здорово подготовился физически, ко мне летом приезжал тренер из Америки. Плюс главный тренер «Питтсбурга» дал мне больше игрового времени, благодаря этому пришла уверенность в своих силах», — цитирует Малкина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне россиянин провёл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 63 очка (21 + 42).

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ предложил защитнику ЦСКА Нестерову контракт на $6 млн.

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