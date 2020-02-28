Боксёр Байсангуров: Нурмагомедов показал, как закрывать рты треш-токерам

Российский боксёр Хусейн Байсангуров негативно высказался о треш-токе в спорте.

«Жаль, что это становится модным. Есть публика, которой нравятся интриги вне ринга. Этого много в ММА, но Хабиб Нурмагомедов показал, как закрывать рты», — цитирует спортсмена РИА Новости.

По его словам, в боксе таким же путём идёт украинец Василий Ломаченко, который показывает свои умения на ринге и не поддаётся на провокации соперников.

«Своим трудом, своим стилем бокса он доказал, что лучший. Люди узнали его. Кулаки Ломаченко говорят за него», — добавил Байсангуров.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в UFC 19 апреля в андеркарте боя с Фергюсоном.