Боксёр Байсангуров: Нурмагомедов показал, как закрывать рты треш-токерам
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«Жаль, что это становится модным. Есть публика, которой нравятся интриги вне ринга. Этого много в ММА, но Хабиб Нурмагомедов показал, как закрывать рты», — цитирует спортсмена РИА Новости.
По его словам, в боксе таким же путём идёт украинец Василий Ломаченко, который показывает свои умения на ринге и не поддаётся на провокации соперников.
«Своим трудом, своим стилем бокса он доказал, что лучший. Люди узнали его. Кулаки Ломаченко говорят за него», — добавил Байсангуров.
Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в UFC 19 апреля в андеркарте боя с Фергюсоном.