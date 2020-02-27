УЕФА назначил новую дату перенесённого матча ЛЕ «Зальцбург» — «Айнтрахт»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с новой датой проведения ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и франкфуртским «Айнтрахтом».
УЕФА назначил новую дату перенесённого матча ЛЕ «Зальцбург» — «Айнтрахт»
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба УЕФА, игра пройдёт 28 февраля в Зальцбурге и начнётся в 20:00 мск.

Изначально матч должен был пройти 27 февраля, однако из-за штормового предупреждения было решено его перенести.

Первая игра, прошедшая во Франкфурте, завершилась победой «Айнтрахта» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что эксперт оценил шансы МЮ обыграть «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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