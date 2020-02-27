В НХЛ заявили, что ситуация с коронавирусом влияет на планы лиги в Китае

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли высказал мнение о влиянии ситуации с распространением коронавируса на планы НХЛ в Китае.
В НХЛ заявили, что ситуация с коронавирусом влияет на планы лиги в Китае
  • Pixabay

«Мы следим за ситуацией, трудно за ней не следить, кажется, что коронавирус приближается к нам с каждым днём, и, конечно, это влияет на наши планы в Китае в будущем. Очевидно, что мы не станем объявлять о проведении там игр в следующем году. У нас есть надежда, что когда-нибудь удастся там организовать предсезонные матчи, но хотя надежда и остаётся, ситуация только усложняется», — приводит слова Дэйли пресс-служба лиги.

В 2019 году НХЛ отказалась от предсезонных матчей в Китае из-за логистических проблем, связанных с подготовкой Китая к празднованию 70-летия образования страны. Годом ранее там прошли две игры «Бостон Брюинз» и «Калгари Флеймз», а в сезоне-2017/18 — «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс».

Ранее сообщалось, что в чемпионате Австрии по хоккею запретили рукопожатия из-за коронавируса.

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