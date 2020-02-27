Глава МОК высказался о подготовке к ОИ-2020 в свете ситуации с коронавирусом

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио идёт по графику, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.
Глава МОК высказался о подготовке к ОИ-2020 в свете ситуации с коронавирусом
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом Игр, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Мы полностью заинтересованы в успешном проведении Игр», — приводит слова Баха Kyodo.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее в оргкомитете заявили, что слова Ричарда Паунда о возможной отмене Игр-2020 не являются позицией МОК.

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