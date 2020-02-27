В НХЛ заявили, что выступление хоккеистов на ОИ-2022 не отвечает интересам лиги

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что участие игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года не отвечает интересам лиги.

«Очевидно, что впервые за последнее время МОК признал некоторые из наших опасений по поводу возмещения расходов и поделился взглядом на статус коммерческих партнёров. Встреча прошла позитивно, но владельцы клубов приняли решение, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде не отвечает интересам лиги», — приводит слова Дэйли пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что в лиге понимают важность Олимпиады для хоккеистов.

«Комплексная проблема пока остаётся, но мы продолжаем над ней работать», — добавил заместитель комиссара лиги.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

Ранее появилась информация, что МОК и IIHF готовы выполнить все требования НХЛ для выступления хоккеистов лиги на ОИ-2022.