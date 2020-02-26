Поздняков поблагодарил Шарапову за вклад в олимпийское движение
- Reuters
«Могу сказать только слова безусловной благодарности Марии за её блестящую спортивную карьеру, за то, что она сделала для олимпийского движения», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Он отметил, что болельщики всегда будут помнить её серебро Игр-2012, а также то, что она была знаменосцем сборной на Олимпиаде в Лондоне.
«Мы рады, что нам удалось в своё время сотрудничать с этой спортсменкой, и желаем ей всего самого лучшего по окончании карьеры», — добавил глава ОКР.
32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.
В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.
Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.
Ранее Шарапова рассказала, чем ей не терпится заняться после окончания карьеры.