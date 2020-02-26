Поздняков поблагодарил Шарапову за вклад в олимпийское движение

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение теннисистки Марии Шараповой завершить профессиональную карьеру.

«Могу сказать только слова безусловной благодарности Марии за её блестящую спортивную карьеру, за то, что она сделала для олимпийского движения», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметил, что болельщики всегда будут помнить её серебро Игр-2012, а также то, что она была знаменосцем сборной на Олимпиаде в Лондоне.

«Мы рады, что нам удалось в своё время сотрудничать с этой спортсменкой, и желаем ей всего самого лучшего по окончании карьеры», — добавил глава ОКР.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.

Ранее Шарапова рассказала, чем ей не терпится заняться после окончания карьеры.