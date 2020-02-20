В Санкт-Петербурге расскажут о подготовке волонтёров к Евро-2020

В Санкт-Петербурге, который этим летом примет матчи чемпионата Европы по футболу — 2020, состоится пресс-конференция, посвящённая волонтёрским программам.

Тема пресс-конференции — «Кто станет волонтером Евро-2020?». В ней примут участие председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец, руководитель Центра подготовки городских волонтёров Петербурга Георгий Борисов и руководитель волонтёрской программы АНО «УЕФА ЕВРО 2020» Александр Максимов. Также пресс-конференцию приедут талисман Евро-2020 — Скиллзи и представители обеих волонтерских программ, которые работали на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Мероприятие состоится 20 февраля в молодёжном пространстве «Просто».

Ранее экс-футболист «Зенита» Спивак прокомментировал новый формат жеребьёвки Евро-2020.