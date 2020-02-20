В Санкт-Петербурге расскажут о подготовке волонтёров к Евро-2020

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге, который этим летом примет матчи чемпионата Европы по футболу — 2020, состоится пресс-конференция, посвящённая волонтёрским программам.
В Санкт-Петербурге расскажут о подготовке волонтёров к Евро-2020
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Тема пресс-конференции — «Кто станет волонтером Евро-2020?». В ней примут участие председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец, руководитель Центра подготовки городских волонтёров Петербурга Георгий Борисов и руководитель волонтёрской программы АНО «УЕФА ЕВРО 2020» Александр Максимов. Также пресс-конференцию приедут талисман Евро-2020 — Скиллзи и представители обеих волонтерских программ, которые работали на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Мероприятие состоится 20 февраля в молодёжном пространстве «Просто».

Ранее экс-футболист «Зенита» Спивак прокомментировал новый формат жеребьёвки Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить