Биатлонист Поршнев заявил, что доволен своим результатом в индивидуальной гонке на ЧМ

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Россиянин Никита Поршнев поделился эмоциями после индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Биатлонист Поршнев заявил, что доволен своим результатом в индивидуальной гонке на ЧМ
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Доволен результатом, немного не хватило до десятки, рад, что поборолся с самим собой, на финише чуть оторвался от соперника», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил, что во время гонки были непростые погодные условия, так как ветер мешал при стрельбе лёжа.

«Приходилось применять правки, вот к чему это привело», — добавил Поршнев. 

Поршнев занял 11-е место, продемонстрировав лучший результат среди россиян. Победителем стал француз Мартен Фуркад.

Ранее сообщалось, что Фуркад повторил рекорд Бьорндалена по числу личных побед на ЧМ по биатлону.

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