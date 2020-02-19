Биатлонист Поршнев заявил, что доволен своим результатом в индивидуальной гонке на ЧМ

Россиянин Никита Поршнев поделился эмоциями после индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Доволен результатом, немного не хватило до десятки, рад, что поборолся с самим собой, на финише чуть оторвался от соперника», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил, что во время гонки были непростые погодные условия, так как ветер мешал при стрельбе лёжа.

«Приходилось применять правки, вот к чему это привело», — добавил Поршнев.

Поршнев занял 11-е место, продемонстрировав лучший результат среди россиян. Победителем стал француз Мартен Фуркад.

Ранее сообщалось, что Фуркад повторил рекорд Бьорндалена по числу личных побед на ЧМ по биатлону.