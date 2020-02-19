Вилена: переход в «Краснодар» — это лучшее, что я мог сделать

Нидерландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вилена заявил, что счастлив от перехода в российский клуб.

«По-моему, я всё сделал правильно. Переход в «Краснодар» — это лучшее, что я мог сделать. За эти полгода я как раз адаптировался в «Краснодаре», больше узнал о русском футболе. Выхожу на позиции шестого номера и восьмёрки, бокс-ту-бокс — обе позиции устраивают меня, никаких проблем. Счастлив в «Краснодаре», — цитирует футболиста Sport24.

Тонни де Вилена перешёл в российский клуб летом 2019 года. В текущем сезоне он провёл 27 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

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