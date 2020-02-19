Форвард «Боруссии» Холанд заявил, что намерен стать лучшим бомбардиром ЛЧ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд назвал персональную цель на текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

«Я хочу быть первым в зачёте бомбардиров Лиги чемпионов. Что касается второго гола в ворота ПСЖ, то я долго не думал — просто воспользовался моментом. Это то, ради чего вы работаете. Фантастика!» — цитирует Холанда официальный сайт УЕФА.

Норвежец оформил дубль в ворота ПСЖ (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 19-летний футболист в зачёте лучших бомбардиров Лиги чемпионов делит первое место с Робертом Левандовски из «Баварии». Оба игрока забили по десять голов.

Ранее сообщалось, что Неймар раскритиковал ПСЖ за предоставленный ему отдых.