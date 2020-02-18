Пахноцкая — о травле Логинова: не думаю, что подобные истерики справедливы

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала заявления иностранных спортсменов о российском биатлонисте Александре Логинове после его победы в спринте на чемпионате мира в Антерсельве.
Пахноцкая — о травле Логинова: не думаю, что подобные истерики справедливы
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Не думаю, что такие истерики справедливы. Думаю, они во многом подогреваются СМИ. Но из-за того, что человек нарушал правила, нарушал закон (он, правда, уже понёс за это ответственность, но тем не менее), нужно быть готовым, что репутация пока что такая. Но её можно исправить. Главное это не усугублять», — приводит слова Пахноцкой «Национальная служба новостей». 

После победы Логинова в спринте на чемпионате мира в Антерсельве норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё выразили сожаление, что результат россиянина нельзя убрать из итогового протокола, а швед Себастьян Самуэльссон заявил, что России не должно было быть на этих соревнованиях.

Ранее сообщалось, как в мире биатлона восприняли выступление Логинова на ЧМ.

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