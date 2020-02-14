Футболист «Челси» рассказал, как Моуринью назвал его мешком с мусором

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Защитник лондонского «Челси» Курт Зума поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим главным тренером команды Жозе Моуринью, который ныне возглавляет другой столичный футбольный клуб — «Тоттенхэм».
Футболист «Челси» рассказал, как Моуринью назвал его мешком с мусором
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Не помню, что это был за матч, но мы проигрывали 1:3 на выезде. На следующий день Моуринью встретился со мной. Он привёл меня в свой кабинет и спросил, в порядке ли я. Я сказал «да», и он спросил, уверен ли я. Я снова ответил положительно, после чего он сказал: «Потому что ты был мешком с мусором в выходные». Прямо так, дословно», — приводит слова игрока Goal.com.

Он отметил, что тогда его это шокировало, но он сразу захотел доказать португальскому специалисту на поле, на что он способен. Кроме того, Зума подчеркнул, что Моуринью сделает всё для победы.

«Я пришёл в «Челси» в 19 лет, и он ставил меня в состав. Я получил возможности и играл. Не знаю, что думают другие, у каждого своё мнение, но лично я не согласен, что Моуринью не даёт шанса молодым футболистам», — добавил Зума.

Ранее Моуринью заявил, что счастлив в «Тоттенхэме».

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