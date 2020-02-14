СМИ: ПСЖ готов платить Мбаппе €50 млн в год

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Французский футбольный клуб ПСЖ хочет предложить форварду команды Килиану Мбаппе новый контракт.
СМИ: ПСЖ готов платить Мбаппе €50 млн в год
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает AS, игроком продолжает интересоваться мадридский «Реал», который надеется, что нападающий захочет покинуть нынешний коллектив и не будет продлевать соглашение, которое на данный момент рассчитано до лета 2022 года. Таким образом, летом 2021 года Мбаппе уже можно будет купить за €100 млн.

ПСЖ, в свою очередь, готов предложить своему футболисту контракт с зарплатой €50 млн в год, так как не хочет потерять его. На данный момент Мбаппе зарабатывает €15 млн в год.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 28 матчей в составе парижан, забил 24 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее ПСЖ разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции.

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