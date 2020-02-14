Защитник сборной Украины по футболу Бутко назвал сына Златаном

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Футболист украинского «Шахтёра» Богдан Бутко назвал Златаном своего новорождённого сына.

Защитник стал отцом во второй раз. Вместе с супругой он воспитывает старшего сына Милана, которому сейчас три года. Любопытно, что шведский игрок Златан Ибрагимович, в честь которого украинец, судя по всему, и выбрал имя для малыша, выступает сейчас именно за «Милан».

«Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив. Чувства переполняют!» — приводит слова 29-летнего Бутко официальный сайт «Шахтёра».

Ранее сообщалось, что Роналду спас «Ювентус» от поражения в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом».

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