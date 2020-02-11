Магомедшарипов: каждый считает своим долгом сказать что-то о моей выносливости

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов прокомментировал частые разговоры о его выносливости.

«Не сказал бы, что у меня идеальная выносливость, но на тренировках я спокойно пять раундов дерусь. Просто бывает, что из-за весогонки это страдает или из-за каких-то болезней. Плюс я же много энергии трачу, когда ногами бью. Это силы отнимает. Если просто боксировать, так можно четыре-пять раундов работать легко, но вы же видите, я бью ногами», — приводит слова Магомедшарипова «Матч ТВ».

Он отметил, что немного утомился от частых вопросов о своей выносливости.

«Каждый считал своим долгом сказать, кого ни встретишь, даже на улице все говорят: «Всё отлично, но надо выносливость улучшать». От такого устаёшь, и чуть раздражает. Каждый второй тебе про это говорит, но надо понимать, что у меня же свои тренеры есть и я сам понимаю, что мне надо работать над этим», — добавил боец.

В послужном списке Магомедшарипова 18 побед в ММА и ни одного поражения.

Ранее Магомедшарипов подтвердил, что выступит на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.