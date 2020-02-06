Бивол: российские болельщики лучше относятся к украинским, чем наоборот

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Российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал о поведении украинских болельщиков перед его боем с Ленином Кастильо в Чикаго.

Украинцы собрались на арене для поддержки Александра Усика и освистывали российского спортсмена.

«Публика была изначально недовольна, когда я выходил на бой, когда взял флаг. Это не понравилось некоторым болельщикам Усика. Мне кажется, российские болельщики лучше относятся к украинским, чем украинские к нашим. Может быть, это из-за того, что СМИ по-разному работают. Но это политическая тема — не хочу в неё лезть. Есть люди, которые просто приходят смотреть бокс и им не важно, на каком языке говорит спортсмен и с каким он флагом», — приводит слова Бивола sports.ru.

Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова назвал журналиста Кашина завистником и хейтером.

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