Кущенко считает, что российские баскетболисты смогут отобраться на Олимпиаду-2020

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Президент Единой лиги Сергей Кущенко поделился мнением о перспективах сборной России по баскетболу на олимпийском квалификационном турнире в Сплите.

«Очень надеюсь, что по окончании клубного сезона все лучшие игроки смогут приехать в сборную и из них будет создана качественная команда. Хочу пожелать удачи и хладнокровия тренеру Сергею Базаревичу. Он часто говорит, что у нас недостаточно игроков уровня сборной, но я с ним не согласен. Я надеюсь, что, объединив силы, мы добьёмся результата и наша сборная сделает всё возможное, чтобы отобраться в Токио-2020. Понятно, что конкуренция в Хорватии будет очень высокой, но я верю в это поколение ребят», — приводят слова функционера «Известия».

Ранее сообщалось, что американские баскетболистки устроили массовое побоище во время матча.

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