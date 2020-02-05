УНИКС победил «Ритас» в баскетбольном Еврокубке

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Казанский УНИКС одержал победу над литовским «Ритасом» в матче пятого тура баскетбольного Еврокубка.
УНИКС победил «Ритас» в баскетбольном Еврокубке
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 82:69 в пользу хозяев площадки.

В составе УНИКСа 24 очка набрал Джамар Смит. Ещё 13 очков команде принёс Алекс Тайус. 12 очков в активе Эрика Макколлума. Евгений Колесников набрал 11 очков.

За «Ритас» по 14 очков набрали Франсиско Крус и Кэмерон Бэйрстоу.

Следующим соперником УНИКСа станет «Монако». Матч состоится 3 марта.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл ВЭФ в баскетбольной ЛЧ.

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