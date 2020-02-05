Малафеев рассказал об ожиданиях от сборной России на Евро-2020

Бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал об ожиданиях от национальной команды на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

«В нашей сборной уже собран хороший коллектив. Да, конечно, хотелось бы большей конкуренции, чтобы было больше игроков и выбора, чтобы было больше возможностей маневрировать», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, матчи с Хорватией и Испанией показали, что россияне могут играть на равных с лучшими командами мира.

Два матча из трёх (с Финляндией и Бельгией) национальная сборная будет играть при своих трибунах, и Малафеев считает это хорошим преимуществом.

«Думаю, команде по силам что-то сделать, вполне вероятно, что мы увидим позитивный результат», — добавил он.

В 2019 году экс-футболист «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский в беседе с Пятым каналом оценил подготовку Санкт-Петербурга к чемпионату Европы по футболу.