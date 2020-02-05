Малафеев рассказал об ожиданиях от сборной России на Евро-2020
- РИА Новости
«В нашей сборной уже собран хороший коллектив. Да, конечно, хотелось бы большей конкуренции, чтобы было больше игроков и выбора, чтобы было больше возможностей маневрировать», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, матчи с Хорватией и Испанией показали, что россияне могут играть на равных с лучшими командами мира.
Два матча из трёх (с Финляндией и Бельгией) национальная сборная будет играть при своих трибунах, и Малафеев считает это хорошим преимуществом.
«Думаю, команде по силам что-то сделать, вполне вероятно, что мы увидим позитивный результат», — добавил он.
В 2019 году экс-футболист «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский в беседе с Пятым каналом оценил подготовку Санкт-Петербурга к чемпионату Европы по футболу.