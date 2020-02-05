Малафеев рассказал об ожиданиях от сборной России на Евро-2020

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Бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал об ожиданиях от национальной команды на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Малафеев рассказал об ожиданиях от сборной России на Евро-2020
  • РИА Новости

«В нашей сборной уже собран хороший коллектив. Да, конечно, хотелось бы большей конкуренции, чтобы было больше игроков и выбора, чтобы было больше возможностей маневрировать», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, матчи с Хорватией и Испанией показали, что россияне могут играть на равных с лучшими командами мира.

Два матча из трёх (с Финляндией и Бельгией) национальная сборная будет играть при своих трибунах, и Малафеев считает это хорошим преимуществом.

«Думаю, команде по силам что-то сделать, вполне вероятно, что мы увидим позитивный результат», — добавил он.

В 2019 году экс-футболист «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский в беседе с Пятым каналом оценил подготовку Санкт-Петербурга к чемпионату Европы по футболу.

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