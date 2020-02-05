Шайба Анисимова не спасла «Оттаву» от третьего поражения подряд в НХЛ

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«Оттава Сенаторз» проиграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Анисимова не спасла «Оттаву» от третьего поражения подряд в НХЛ
  • © Reuters

Основное время встречи, прошедшей в Оттаве, завершилось со счётом 2:2.

В составе «Сенаторз» отличились Дрейк Батерсон и россиянин Артём Анисимов. У гостей голами отметились Ник Ритчи и Ондржей Каше.

Победу «Дакс» в серии послематчевых буллитов принёс точный бросок Каше.

Для «Оттавы» это поражение стало третьим подряд.

Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» одолел «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ благодаря буллиту Ильи Ковальчука.

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