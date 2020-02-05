Шайба Анисимова не спасла «Оттаву» от третьего поражения подряд в НХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Оттаве, завершилось со счётом 2:2.
В составе «Сенаторз» отличились Дрейк Батерсон и россиянин Артём Анисимов. У гостей голами отметились Ник Ритчи и Ондржей Каше.
Победу «Дакс» в серии послематчевых буллитов принёс точный бросок Каше.
Для «Оттавы» это поражение стало третьим подряд.
Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» одолел «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ благодаря буллиту Ильи Ковальчука.