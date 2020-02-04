Четвёртая ракетка России Донской проиграл Ивашко на старте турнира в Пуне

Россиянин Евгений Донской потерпел поражение от белоруса Ильи Ивашко в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в индийской Пуне.

РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу белорусского теннисиста. Во втором круге Ивашко сыграет с итальянцем Стефано Травальей. Ранее сообщалось, что Павлюченкова пропустит турнир в Санкт-Петербурге.