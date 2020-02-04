Четвёртая ракетка России Донской проиграл Ивашко на старте турнира в Пуне
Россиянин Евгений Донской потерпел поражение от белоруса Ильи Ивашко в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в индийской Пуне.
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу белорусского теннисиста.
Во втором круге Ивашко сыграет с итальянцем Стефано Травальей.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова пропустит турнир в Санкт-Петербурге.
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