Четвёртая ракетка России Донской проиграл Ивашко на старте турнира в Пуне

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Россиянин Евгений Донской потерпел поражение от белоруса Ильи Ивашко в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в индийской Пуне.
Четвёртая ракетка России Донской проиграл Ивашко на старте турнира в Пуне
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу белорусского теннисиста.

Во втором круге Ивашко сыграет с итальянцем Стефано Травальей.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова пропустит турнир в Санкт-Петербурге.

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