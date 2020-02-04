СМИ назвали нового главу ВФЛА

Бизнесмен Евгений Юрченко может возглавить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщает «Весь спорт». Юрченко не имеет отношения к лёгкой атлетике. В настоящее время он является членом совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Ранее он был генеральным директором «Связьинвеста», а также первым вице-губернатором Воронежской области.

«Его кандидатура была согласована в администрации президента России (как минимум на уровне помощника президента РФ Игоря Левитина)», — заявляет агентство.

Выборы нового главы ВФЛА состоятся на выборной конференции 28 февраля в Москве.

Ранее в комиссии спортсменов ВФЛА поддержали отставку президиума организации.