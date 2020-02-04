Источник: Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России
- РИА Новости
Об этом сообщает The Daily Skier. На посту главы организации Елена Вяльбе сменила Андрея Бокарева, занимавшего эту должность с 2010 года.
Елена Вяльбе за годы профессиональной карьеры стала трёхкратной олимпийской чемпионкой, пятикратной победительницей общего зачёта Кубка мира и 14-кратной чемпионкой мира. В 2010 году она была выбрана на пост президента ФЛРГ и впоследствии дважды переизбиралась на должность.
Ранее Вяльбе отметила подготовку лыжников Большунова и Непряевой.