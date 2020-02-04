Источник: Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заняла пост главы Ассоциации лыжных видов спорта страны.
Источник: Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Daily Skier. На посту главы организации Елена Вяльбе сменила Андрея Бокарева, занимавшего эту должность с 2010 года.

Елена Вяльбе за годы профессиональной карьеры стала трёхкратной олимпийской чемпионкой, пятикратной победительницей общего зачёта Кубка мира и 14-кратной чемпионкой мира. В 2010 году она была выбрана на пост президента ФЛРГ и впоследствии дважды переизбиралась на должность.

Ранее Вяльбе отметила подготовку лыжников Большунова и Непряевой.

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