Источник: Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заняла пост главы Ассоциации лыжных видов спорта страны.

Об этом сообщает The Daily Skier. На посту главы организации Елена Вяльбе сменила Андрея Бокарева, занимавшего эту должность с 2010 года.

Елена Вяльбе за годы профессиональной карьеры стала трёхкратной олимпийской чемпионкой, пятикратной победительницей общего зачёта Кубка мира и 14-кратной чемпионкой мира. В 2010 году она была выбрана на пост президента ФЛРГ и впоследствии дважды переизбиралась на должность.

Ранее Вяльбе отметила подготовку лыжников Большунова и Непряевой.