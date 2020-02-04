Сигурдссон объяснил результаты ЦСКА в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне Лиги Европы.

«На самом деле мы неплохо играли. Иногда даже очень хорошо. Проблема в том, что мы периодически теряли концентрацию и пропускали контратаки. Конечно, недовольны своим выступлением в Лиге Европы — должны были сыграть намного лучше. Обидно было выступить в Лиге Европы хуже, чем в Лиге чемпионов. Но самоуверенности, зазнайства мы себе абсолютно не позволяли. Но вместо того, чтобы быть максимально собранными и играть на пределе все 90 минут на поле, мы теряли фокусировку в наиболее важные моменты матчей, пропускали необязательные мячи — в результате имеем то, что имеем», — цитирует Сигурдссона «Чемпионат».

ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы набрал пять очков и занял последнее место в квартете.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Бернли» Выдрой.