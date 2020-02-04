СМИ: «Манчестер Сити» недоволен постоянными ротациями стартового состава

Игроки «Манчестер Сити» высказали недовольство главному тренеру команды Пепу Гвардиоле в связи с частыми изменениями основного состава команды.

Как сообщает Daily Mail, разговор состоялся после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» (0:2). По информации источника, футболисты считают частую ротацию стартового состава возможной причиной неудачных результатов команды.

В текущем сезоне Гвардиола внёс 76 изменений в основной состав «Манчестер Сити» и является безоговорочным лидером по этому показателю среди всех тренеров АПЛ.

В настоящее время команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, но уступает лидирующему «Ливерпулю» 22 очка.

Ранее Гвардиола заявил, что намерен остаться в «Манчестер Сити» на следующий сезон.