На турнире по ММА в московском ТЦ состоялось массовое побоище

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Полицейские начали проверку после сообщений о массовой драке на турнире по ММА в одном из торговых центров Москвы.
На турнире по ММА в московском ТЦ состоялось массовое побоище
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Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице. Подробности инцидента приводятся в паблике «Витязь — клуб единоборств. Ногинск» в социальной сети «ВКонтакте». Если верить этой информации, «ситуация вышла из-под контроля в середине турнира». Одновременно в разных местах на спортсменов указанного клуба, а также на их родственников были совершены нападения группами лиц, являющихся гражданами стран Средней Азии.

«Нападали группами по пять-семь человек. Били стульями, любыми предметами, которые попадались под руку. В результате — десятки пострадавших, серьёзные телесные повреждения получили три спортсмена клуба «Витязь — Ногинск» — Михаил, Глеб и Владимир», — отмечается в новостном сообщении.

Помимо травм, спортсмены подверглись ограблению, в их адрес прозвучали экстремистские заявления и угрозы убийством, добавил исполнительный директор МОД РИГОС «Возрождение» Иван Иванов.

Ранее сообщалось, что украинского боксёра Редкача оштрафовали за укус соперника.

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