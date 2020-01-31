Фигурист Даниелян заявил, что учит новые четверные прыжки
- РИА Новости
«Сейчас я нахожусь в той форме, которая позволяет мне учить и напрыгивать новые четверные. Работаю над всеми прыжками, кроме флипа. Иногда вылезает проблема с ребром — на некоторых стартах судьи ставили, а на некоторых — нет. Из новых прыжков, наверное, пока ближе риттбергер. Сейчас работаю над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать его и показать на соревнованиях», — цитирует 16-летнего фигуриста Sport 24.
Даниелян выступит на чемпионате мира, который пройдёт в канадском Монреале с с 18 по 22 марта.
Ранее тренер фигуриста Буянова заявила, что решение о его участии на ЧМ было коллегиальным.