Фигурист Даниелян заявил, что учит новые четверные прыжки

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Серебряный призёр чемпионата Европы-2020 Артур Даниелян рассказал о новых компонентах, которые хотел бы вставить в свою программу.
Фигурист Даниелян заявил, что учит новые четверные прыжки
  • РИА Новости

«Сейчас я нахожусь в той форме, которая позволяет мне учить и напрыгивать новые четверные. Работаю над всеми прыжками, кроме флипа. Иногда вылезает проблема с ребром — на некоторых стартах судьи ставили, а на некоторых — нет. Из новых прыжков, наверное, пока ближе риттбергер. Сейчас работаю над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать его и показать на соревнованиях», — цитирует 16-летнего фигуриста Sport 24

Даниелян выступит на чемпионате мира, который пройдёт в канадском Монреале с с 18 по 22 марта.

Ранее тренер фигуриста Буянова заявила, что решение о его участии на ЧМ было коллегиальным.

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