Соболев заявил, что ему не нравится сравнение с Дзюбой

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Новичок московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что ему не нравится, когда его называют сибирским Дзюбой.
Соболев заявил, что ему не нравится сравнение с Дзюбой
  • РИА Новости

«Мне не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой. Я Соболев, а Дзюба — это Дзюба. Не нужно меня с ним сравнивать. Мне нравится, как играет Златан Ибрагимович. Если появится заголовок «Сибирский Ибра», то посмеёмся», — цитирует Соболева телеканал «Матч ТВ».

22-летний форвард перешёл в московский «Спартак» на правах аренды из «Крыльев Советов» с последующим правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Смолов, Комличенко и Соболев не советовались с тренерским штабом сборной России перед трансферами. 

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