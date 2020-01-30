Ирвинг: наследие Брайанта будет жить вечно

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Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг назвал погибшего Коби Брайанта философом и учителем для игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Ирвинг: наследие Брайанта будет жить вечно
  • Reuters

«На протяжении последних дней я готовился к этому моменту, пытался подобрать слова. Но мне очень трудно это сделать. Семена, которые Брайант посадил в каждом из нас, продолжат расти. Его наследие будет жить вечно. Он был философом, учителем и оставил много хорошего после себя. И я продолжу его лучшие традиции», — цитирует Ирвинга Clutch Points.

26 января Брайант погиб в результате крушения вертолёта в одном из пригородов Лос-Анджелеса. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек.

Ранее форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард признался, что часто летал с пилотом вертолёта Брайанта.

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