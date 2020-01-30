СМИ: Экс-футболисту «Реала» Коэнтрау грозит три года тюрьмы
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- globallookpress.com
Как сообщает португальская радиостанция Renascenca, во время допроса Коэнтрау заявил, что завершил карьеру, но позже он забрал свои слова обратно в интервью изданию Tribuna Expresso.
По информации источника, за дачу ложных показаний Коэнтрау может грозить лишение свободы на срок до трёх лет.
Коэнтрау являлся игроком «Реала» с 2011 по 2017 год.
Ранее сообщалось, что Илья Геркус намерен подать встречный иск к ФК «Локомотив».