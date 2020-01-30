СМИ: Экс-футболисту «Реала» Коэнтрау грозит три года тюрьмы

Короткая ссылка
Бывший защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау может попасть в тюрьму из-за ложных показаний по делу об атаке на академию «Спортинга».
СМИ: Экс-футболисту «Реала» Коэнтрау грозит три года тюрьмы
  • © Zhang Liyun/Xinhua
  • globallookpress.com

Как сообщает португальская радиостанция Renascenca, во время допроса Коэнтрау заявил, что завершил карьеру, но позже он забрал свои слова обратно в интервью изданию Tribuna Expresso

По информации источника, за дачу ложных показаний Коэнтрау может грозить лишение свободы на срок до трёх лет. 

Коэнтрау являлся игроком «Реала» с 2011 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Илья Геркус намерен подать встречный иск к ФК «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить